Москва, 2 декабря, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается дать право воспользоваться налоговым вычетом налогоплательщикам, которые занимаются добычей кондиционных руд олова на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Дальневосточного федерального округа, внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Яцкиным, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Документ парламентарии разработали для оказания государственной поддержки оловодобывающей промышленности страны, указано в сопроводительных материалах.

Законопроектом предлагается предоставить право на налоговый вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче кондиционных руд олова на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Дальневосточного федерального округа, на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2032 года включительно в объеме сумм расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств, необходимых для разработки месторождений полезных ископаемых, и доведение таких объектов до состояния, в котором они пригодны для использования.

Правительство РФ поддержало законопроект, указав в своем отзыве, что его принятие не приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.