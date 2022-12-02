Москва, 2 декабря, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Законопроект об уголовном наказании для колдунов, магов, ворожей и обманывающих людей целителей намерена подготовить депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Duma.gov.ru Нина Останина

«Есть маги и целители, которые не только выманивают деньги, но и наносят ущерб здоровью. А если они нанесут ущерб здоровью, я выступаю за то, чтобы их наказывать — вплоть до уголовного наказания», — сказала Останина.

По ее словам, в случае принятия поправок нормы не коснутся имеющих лицензию народных целителей.

Ранее в январе 2022 года о планах разработать законопроект о введении уголовной ответственности за занятие оккультно-мистической деятельностью в целях здоровья рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия»).

Еще в 2017 году депутат Милонов заявил, что вносит в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за незаконные занятия народной медициной и магией. Тогда законопроектом за занятия народной медициной или «оккультно-магической деятельностью» без разрешения, если они причинили вред здоровью или нанесли ущерб в крупном размере (более 250 тыс. рублей), предлагалось наказывать штрафом в размере до 120 тыс. рублей, принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет. Максимальные санкции предполагали лишение свободы на срок до пяти лет. В «Единой России» от законопроекта открестились.

Законопроект о наказании за незаконные занятия магии — ненужный пиар, считает депутат Госдумы Федот Тумусов (СРЗП). В первую очередь, отмечал ранее депутат, нужно определить, что понимается под «магическими услугами»: есть, скажем, гадание на картах, а есть лечение рака заговоренной водой — последствия будут принципиально разными.