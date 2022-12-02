Самарканд, Узбекистан, 2 декабря, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Россия и Узбекистан в последнее время наращивают товарооборот в сфере поставок сельхозпродукции и продуктов питания. Только с начала 2022 года показатель экспорта-импорта этой группы товаров вырос на 40%. В планах властей обеих республик и дальше сотрудничать в этой сфере. Об этом заявил 2 декабря в Самарканде в ходе заседания совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана премьер-министр России Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он отметил, что наиболее востребованными позициями в экспорте продовольствия из России являются подсолнечное масло, кондитерские изделия и пшеница. Мишустин высказал готовность наращивать их экспорт.

«Россия готова наращивать экспорт подсолнечного масла, кондитерских изделий, пшеницы, есть предложения и по другим позициям», — заявил глава российского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам 2022 года может достигнуть $8,5 млрд. Такие данные привел ранее вице-премьер РФ, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.