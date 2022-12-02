Белгород, 2 декабря, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В Валуйском городском округе Белгородской области село Старый Хутор оказалось под обстрелом. Об этом 2 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

(сс) ThorstenF Разбитые стекла

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«Никто из жителей не пострадал. Осколками снаряда повреждены три частных домовладения: выбиты окна, посечена кровля», ― написал глава области в телеграм-канале.

Кроме того, была повреждена линия электропередачи, село обесточено. Аварийные бригады энергетиков уже выехали на устранение последствий.

«Оперативные службы продолжают подомовой обход территории», ― добавил Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, под обстрелом Старый Хутор оказался и 18 октября. Никто из жителей не пострадал, но село было обесточено. Осколками снаряда были посечены несколько фасадов и окон частных домовладений.