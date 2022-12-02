Брюссель, 2 декабря, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС находится в поисках способа передать Украине замороженные российские активы.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Около 300 миллиардов резервов Центрального банка России были заблокированы, — говорится в заявлении Борреля, опубликованном на сайте Европейского союза. — Хотя то, что они заморожены или заблокированы, не означает, что они конфискованы. Мы продолжим изучать правовые возможности, чтобы убедиться, что Россия заплатит».

Как передает ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что конфликт на Украине обходится Западу слишком дорого.