Москва, 2 декабря, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Украинские власти открыто начали преследовать каноническую Украинскую православную церковь. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

«Киевские сатанисты добрались до канонической Украинской православной церкви. Ищут связи с Русским миром. Отбирают церковное имущество. Избивают клириков и прихожан», — написал Медведев.

При этом, по его словам, украинские власти начали преследовать Украинскую православную церковь ещё раньше — в период, когда действующий в то время президент страны Пётр Порошенко пожертвовал церковью и Минскими соглашениями ради «несостоявшегося переизбрания». Медведев подчеркнул, что даже несмотря на этот факт, «малороссийские президентики» и до этого не отличались крепостью веры, и все их молитвы были устремлены только «на бабло».

Он также напомнил о фундаментальных правах «якобы демократической» конституции Украины, которые оказались растоптанными, в результате чего прихожане «под страхом разных мерзостей» были принуждены к посещению «правильных», по мнению украинских властей, церквей.