Москва, 2 декабря, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В России не замалчиваются проблемы инвалидов, заявил 2 декабря президент страны Владимир Путин на встрече по видеосвязи с людьми с ограниченными возможностями и представителями общественных организаций.

Kremlin.ru Владимир Путин

Президент напомнил, что общество характеризуется тем, как оно относится к инвалидам. Если общество зрелое, если в нём высока гражданская ответственность и человечность, то и отношение будет неравнодушным.

Глава государства подчеркнул, что в современной России в лучшую сторону меняется отношение к инвалидам. «Общество, государство больше не замалчивают проблемы людей с инвалидностью, не пытаются отвернуться или закрыть глаза, а напротив, уделяют этим темам всё больше и больше внимания», — заявил Путин.

Напомним, встреча президента РФ с инвалидами и представителями общественных организаций проходит накануне отмечаемого 3 декабря Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья.