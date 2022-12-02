Саранск, 2 декабря, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Гражданин США Пол Уилан, который был осуждён российским судом за шпионаж и отбывает наказание в колонии на территории РФ, в данный момент находится на плановом лечении. Об этом 2 декабря рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Мордовии Алексей Тюркин.

В больнице

«Уилан находится на плановом лечении», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Тюркин не уточнил, с каким диагнозом проходит лечение Уилан. Также указывается, что у агентства нет комментария ФСИН Мордовии по этому поводу.

Отметим, ранее брат Уилана — Дэвид — сообщил со ссылкой на сотрудников колонии, что его брат был переведён 17 ноября «в тюремную больницу».