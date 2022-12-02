Токио, 2 декабря, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Правительство Японии намерено создать стратегический фонд для поддержки закупок сжиженного природного газа (СПГ), сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Сообщается, что по плану властей Японии, частные компании по контрактам будут получать избыточные объемы СПГ, затем перепродавать их, в том числе за границу. План заключается в том, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, газ будут направлять японским компаниям.

По данным Bloomberg, начиная с 2023 года Япония планирует ежегодно закупать примерно по три избыточных поставки объемом около 70 тыс. тонн. Ожидается, что со временем этот резерв может быть увеличен до 12 поставок.

Японские энергетические и газовые компании не хотели заключать долгосрочные сделки из-за тенденции к декарбонизации и неопределенности в возобновлении работы АЭС.

Напомним, Япония на 1 сентября накопила 2,63 млн тонн сжиженного природного газа. В министерстве экономики, торговли и промышленности страны заявили, что это максимально высокий показатель за последние пять лет. Япония закупает более 70 млн тонн газа в год, в том числе, 9% этого объема поступает из России.