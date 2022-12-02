Москва, 2 декабря, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Помощь тяжелораненым участникам спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине должна быть в зоне особого внимания властей всех уровней. Об этом 2 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций

Kremlin.ru Владимир Путин

Как отметил глава Российского государства, оказание всесторонней помощи солдатам, офицерам, которые получили тяжёлые ранения в ходе спецоперации, должно находиться в зоне особого внимания властей всех уровней.

При этом Путин подчеркнул, что такие люди должны быть обеспечены на качественном, современном уровне всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации и скорейшего восстановления.

«Эти люди — настоящие мужчины, защитники нашей страны, наши герои, с честью, доблестно выполняли свой воинский долг. Теперь наша задача — выполнить свой долг перед ними», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расходы на Украину становятся всё больше, и странам Запада конфликт обходится всё дороже. Поддерживая этот конфликт и дальше, страны Запада увеличивают свои расходы, между тем на улучшение ситуации это никак не влияет.