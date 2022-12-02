Москва, 2 декабря, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин потребовал оказать всестороннюю поддержку пострадавшим в результате участия в специальной военной операции (СВО). Об этом 2 декабря он заявил на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Они должны быть обеспечены, причем на качественном, современном уровне всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации, скорейшего выздоровления», — сказал Путин.

Также глава государства подчеркнул, что эти люди с честью выполняли свой долг, поэтому теперь российские власти должны выполнить свой.

Как передает ИА REGNUM, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем обсудил ситуацию на Украине.