Берлин, 2 декабря, 2022, 16:20 — ИА Регнум. России следует вернуться к «мирному порядку», который существовал раньше в Европе, заявил 2 декабря германский федеральный канцлер Олаф Шольц на Берлинской конференции по безопасности.

Steffen Prößdorf Олаф Шольц

Комментируя нынешнее положение на европейской территории и в мире, глава германского правительства сказал, что пора «вернуться к соглашениям, которые были у нас в последние десятилетия и которые являлись основой мира и порядка безопасности в Европе».

Он указал на то, что Россия должна признать, «что существуют открытые общества, демократии, которые следуют совершенно другому способу управления и тому, как они привлекают людей».

«Вернуться к мирному порядку» можно и нужно, заявляет Шольц, утверждая, что этот порядок «работал». Он призвал Россию, если у неё «будет желание, вернуться к этому мирному порядку».

Кроме того, Шольц добавил, что агрессии со стороны ЕС нет, нет её и со стороны НАТО, а есть другое — желание обсудить и уладить «все вопросы общей безопасности». России только нужно отказаться от «попыток расширить территорию за счет вторжений».