Афины , 2 декабря, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В афинском районе Папагу неизвестные совершили поджог припаркованного там автомобиля посольства Италии. Об этом 2 декабря сообщает греческий новостной портал newsbomb. gr.

Jeff Turner Поджог

Отмечается, что, о данным полиции Греции, автомобиль итальянского дипломата был подожжён около 04:00 (05:00 мск) и выгорел полностью, также была повреждена находившаяся рядом автомашина.

Кроме того, уточняется, что на место пожара прибыли 18 сотрудников противопожарной службы на шести пожарных автомобилях, а полиция нашла около сгоревшей машины бутылки с горючей жидкостью и спички.

При этом добавляется, что МИД Греции осудил этот поджог и заверил, что эти никак не отразится на отношениях двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября посол КНР в Великобритании Чжэн Цзэгуан заявил, что задержание журналиста BBC в Шанхае было проведено в рамках стандартных правоохранительных процедур, а утверждения британской стороны об избиении сотрудника корпорации не имеют под собой оснований.