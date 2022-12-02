Будапешт, 2 декабря, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Расходы на Украину становятся всё больше, и странам Запада конфликт обходится всё дороже. Поддерживая этот конфликт и дальше, страны Запада увеличивают свои расходы, между тем на улучшение ситуации это никак не влияет. Такое мнение высказал 2 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в программе радиостанции Kossuth.

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Орбан

«Если бы Запад стремился к миру, то этих расходов не было бы или они не были бы такими большими», — заявил Орбан.

Как отметил премьер Венгрии, помогать Украине, конечно, надо, но при этом, по его словам, он не хочет, чтобы «Евросоюз превратился из сообщества государств в сообщество должников». Орбан предложил разделить расходы на поддержку Украины между странами ЕС.

«Пусть каждая страна платит за это из своего бюджета», — заявил премьер Венгрии, при этом отметив, что необходимые деньги на поддержку Украине его страна уже выделила и передаст их в 2023 году.

Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что антироссийские санкции, введённые на фоне спецоперации ВС РФ на Украине, вредят всей мировой экономике. Они становятся причиной энергетического кризиса, который может привести к инфляции в Европе в целом.