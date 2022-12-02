Москва, 2 декабря, 2022, 17:25 — ИА Регнум. В Координационном центре Правительства Российской Федерации 29 ноября состоялась защита итоговых аттестационных проектов и вручение дипломов о профессиональной переподготовке по образовательной программе «Руководитель цифровой трансформации» РАНХиГС.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровая экономика

Итоговые работы оценивали заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов, директор ФКУ «ГосТех» Василий Слышкин, а также директор Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Наталья Гаркуша. Участие в защите проектов приняли заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Андрей Заренин и директор департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов Минцифры России Алексей Чукарин.

Программа реализуется с 2019 года в рамках федпроекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Зачисление на программу происходит путем отбора по итогам оценки личностных и профессиональных компетенций руководителя цифровой трансформации.

В 2022 году обучение по программе «Руководитель цифровой трансформации» прошли представители аппарата Правительства России, Минцифры, Минспорта, Минстроя, Минюста, Минэнерго, МВД, ФАС, Казначейства, Счётной палаты, проектного офиса национальной программы «Цифровая экономика» и других ведомств.

Программа переподготовки включала семь образовательных модулей общей длительностью более 500 часов. Особый акцент в этом году был сделан на изучении технологий искусственного интеллекта, работе с данными, вопросах обеспечения информационной безопасности, реализации цифровых проектов на платформе ГосТех, особенностях управления ИТ-проектами в госсекторе, вопросах создания и управления командами цифровой трансформации.

В рамках программы рассмотрены лучшие российские и международные практики реализации стратегий и проектов цифровой трансформации с привлечение ведущих российских экспертов-практиков. Ключевой целью программы является формирование у слушателей необходимого уровня знаний и навыков, позволяющих эффективно решать стоящие перед ними задачи цифровой трансформации системы госуправления, приоритетных отраслей экономики и социальной сферы.

В рамках обучения используется балльно-рейтинговая система оценки качества освоения слушателями образовательного контента в каждом модуле программы. В качестве итоговых аттестационных работ слушатели предоставляют комиссии разработанные ими в рамках обучения проекты, характеризующиеся трансформационным эффектом, масштабом влияния на отрасль, обладающим большим позитивным социальным эффектом. Всего на рассмотрение членов итоговой аттестационной комиссии в 2022 году было вынесено 10 проектов в сфере транспорта, строительства, социальной защиты, спорта, тарифного регулирования, государственных закупок, общественной безопасности и в других сферах.

Все представленные проекты получили положительную оценку со стороны членов итоговой аттестационной комиссии и соответствующие поручения об их дальнейшей реализации. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации, председатель итоговой аттестационной комиссии Дмитрий Чернышенко выразил свою благодарность слушателям программы и команде Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС.

«Каждый год образовательная программа трансформируется под текущие задачи, стоящие перед государством, главная из которых — обеспечение технологического суверенитета страны. Для ее комплексного решения нам необходимо создать передовой, импортонезависимый и безопасный ландшафт государственных информационных систем. Основой выступает платформа «ГосТех», и все проекты слушателей создавались именно на ней. Полученные в рамках курса знания и дальнейшая реализация проектов позволят провести реинжиниринг бизнес-процессов и сделать госуправление еще более удобным и эффективным по всем направлениям», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также напомнил, что по указанию президента России Владимира Путина необходимо обеспечить обязательный переход и использование платформы «ГосТех» при создании и развитии ГИС с апреля 2023 года для федеральных органов исполнительной власти и с начала 2024 года — для субъектов страны.

Директор Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Наталья Гаркуша подчеркнула, что программа «Руководитель цифровой трансформации» уникальна, предполагает индивидуальный трек развития, основанный на результатах оценки компетенций и проектную (командную) работу. Охватывает вопросы развития как личностно-управленческих, так и профессионально-технических компетенций.

При этом по этой программе с 2019 года Центр подготовил более 200 кандидатов или уже назначенных руководителей цифровой трансформации федерального уровня. Вместе с тем, Центр продолжает системную работу по подготовке не только руководителей, но и команд цифровой трансформации. По всем образовательным программам в сфере цифровой трансформации системы госуправления в Центре прошли обучение свыше 48 тысяч государственных гражданских служащих и сотрудников подведомственных организаций, и свыше 530 тысяч слушателей за 4 года прошли открытые онлайн-курсы Центра.

«Расширенный блок по изучению платформы «ГосТех» впервые входил в программу профессиональной переподготовки руководителей цифровой трансформации РАНХиГС. В течение полугода специалисты «ГосТеха» рассказывали о концепции платформы, принципах ее функционирования, нормативном регулировании, доменном проектировании цифровых сервисов, обеспечении безопасности при разработке ГИСов.

Руководители цифровой трансформации — лидеры своих команд. Имея новые знания о «ГосТехе», они выстроят процессы использования платформы при разработке ГИС и обеспечат быстрый и безопасный вывод клиентоцентричных цифровых сервисов», — прокомментировал директор ФКУ «ГосТех» Василий Слышкин.

Высокую оценку качеству программы обучения также дали сами слушатели программы.

«Работа над проектами в командах дала синергетический эффект: суммарные усилия команды намного превышают сумму усилий ее отдельных участников. Знакомства с интересными людьми, увлеченными своим делом, стали очень полезными. Безусловно, полученные знания пригодятся для дальнейшей работы», — отметил выпускник программы «РЦТ» 2022 года заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Андрей Солонович.

Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации сформирован на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС. В состав Центра также входит Рекрутинговый центр Минцифры России.

проведение образовательных программ для государственных служащих;

карьерное развитие специалистов цифровой трансформации;

реализация мониторинга ИИ-зрелости органов госуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Цифровая экономика», ведётся подготовка квалифицированных кадров для цифровой экономики. Граждане России полуают новые возможности и мотивацию для освоения цифровых компетенций.

Возможность освоить цифровые компетенции по специальным программам дополнительного образования на условиях полной или частичной компенсации затрат получат 200 тыс. жителей России.

Обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления пройдут 50 тысяч госслужащих.

До 120 тыс. человек в год будет увеличен прием на бюджетные места в вузах на программы в сфере информационных технологий.