Тель-Авив, Израиль, 2 декабря, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Представители администрации США могут пересмотреть отношения с Тель-Авивом в случае изменения израильскими властями управления территориями на Западном берегу реки Иордан, сообщает газета Haaretz.

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Издание отмечает, что в США обеспокоены изменением статуса израильской гражданской администрации на Западном берегу реки Иордан, полномочия которой могут быть переданы от Минобороны другим ведомствам. Это, как пишет газета, может навредить американо-израильским отношениям и сотрудничеству по вопросам региональной безопасности.

Кроме того, США наблюдают за формированием нового кабинета министров в Израиле, где ультраправая партия «Религиозный сионизм» требует передать своим политикам контроль над гражданской администрацией. Этот орган отвечает за планы строительства поселений на Западном берегу.

Газета пишет, что «аннексия», при которой жители Палестины на Западном берегу будут поражены в правах по сравнению с поселенцами из Израиля, приведет к тому, что США начнут рассматривать данную ситуацию, сравнивая её с апартеидом.

Изменение политики Израиля, отмечает Haaretz, может быть воспринято в США «как пощечина их президенту Джо Байдену». Американские чиновники предупредили, что Израиль «может потерять самого важного для безопасности союзника, США».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на скорейшее возобновление мирных переговоров Палестины и Израиля.

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