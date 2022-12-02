Варшава, 2 декабря, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Москва сожалеет, что Варшава, будучи председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сохранила «комплексы» и «исторические обиды» к России, 2 декабря заявил на сессии глав МИД стран-участниц ОБСЕ в польской Лодзи постоянный представитель РФ при Организации Александр Лукашевич.

Лукашевич Александр

«Прежде всего, мы крайне разочарованы стилем и методами работы польского действующего председательства… Институту действующего председателя ОБСЕ нанесен серьезный репутационный ущерб», — сказал Лукашевич.

Он отметил, что заседание в Лодзи сопровождалось «конфронтационностью и агрессивностью поведения» представителей многих стран. По мнению постпреда РФ, подобное противоречит принципам ОБСЕ.

Лукашевич призвал отказываться от дискриминации России и других стран. Он заявил, что в Организации придётся возрождать «дух Хельсинки».

Напомним, Польша отказалась пустить на съезд в Лодзи главу МИД России Сергея Лаврова.