Брюссель, 2 декабря, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Снижение ранее намеченного потолка цен на российский газ обсудят 2 декабря послы стран ЕС, пишет Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Если раньше рассматривался предлагаемый Европейской комиссией вариант потолка цен на уровне €275 за МВт·ч, или $3 тыс. за 1 тыс. куб. м, то сегодня европейцы будут обсуждать уже €264 за МВт·ч, или $2,87 тыс. за 1 тыс. куб.

Об этих планах издание узнало из проекта документа, который будет обсуждаться на сегодняшних переговорах.

Сравнивая с предыдущей версией документа, который должны были согласовать послы, издание отмечает, что исчезло обязательство, которое было у стран — членов ЕС и заключалось в том, чтобы отчитываться о снижении потребления газа, если цены достигнут установленного пикового значения.

Также внесены изменения, касающиеся условий введения потолка цен.

Раньше ЕК выдвигала такое условие. Для введения «потолка» цена на газовом хабе TTF (в Нидерландах) должна была держаться на уровне выше €275 за МВт·ч в течение двух недель и при этом как минимум десять дней должна быть на €58 выше средней стоимости газа на мировом рынке.

Но теперь, согласно документу, период этот сокращается до пяти дней.

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