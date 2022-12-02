Донецк, 2 декабря, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Бандеровские формирования обстреляли Донецк, Зайцево, Горловку, Майорск и Яковлевку. Об этом 2 декабря сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 11:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Кроме того, отмечается, что в 12:00 ВСУ выпустили семь мина калибра 120 мм по Майорску, в 12:15 — шесть снарядов калибра 152 мм по Горловке, в 12:20 — ещё три шесть снарядов калибра 122 мм по Горловке, в 12:30 – три снаряда калибра 152 мм по Яковлевке, в 12:35 – пять снарядов калибра 152 мм по Горловке и в 12:55 – три снаряда калибра 155 мм по Петровскому району Донецка.

Также указывается, что в 13:00 боевики режима Киева выпустили восемь мин калибра 120 мм по Горловке, в 13:25 — три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка, в 14:35 — три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка, в 15:10 - три снаряда калибра 122 мм по Зайцево и в 15:30 – три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ достигло пяти человек.