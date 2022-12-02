Самарканд, Узбекистан, 2 декабря, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Более десятка соглашений о взаимодействии в различных сферах были подписаны 2 декабря в Москве между Россией и Узбекистаном по итогам заседания совместной комиссии на уровне глав правительств. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Mil.ru Россия и Узбекистан

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В частности, российский и узбекистанский премьер-министры Михаил Мишустин и Абдулла Арипов поставили подписи под совместным коммюнике по итогам нынешней встречи.

Также были подписаны межправительственные соглашения об открытии представительств таможенных служб РФ и Узбекистана и о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров.

Кроме того, в числе подписанных документов ― меморандумы о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности населения, о сотрудничестве в области профессионального образования в сфере физической культуры и спорта, меморандум о взаимопонимании в области защиты трудовых прав трудящихся-мигрантов.

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Также представители двух государств подписали комплексную программу совместных действий по расширению промышленной кооперации и план практических действия по сотрудничеству в транспортной сфере на 2022–2023 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1–2 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин находится с рабочим визитом в Узбекистане. Совместно с председателем узбекистанского правительства Абдуллой Ариповым он провёл в Самарканде заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств, а также выступил на пленарном заседании российско-узбекского бизнес-форума.