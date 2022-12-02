Москва, 2 декабря, 2022, 17:37 — ИА Регнум. С 2020 года Минэкономразвития России, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», предоставляет субсидии на создание техно- и пром парков объектов только регионам с низким уровнем социально-экономического развития при обязательном частном софинансировании.

Psnp.ru Технопарк

Как сообщила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова, в рамках предусмотренных средств федерального бюджета получат финансирование 11 субъектов Российской Федерации на создание 14 парков на общую сумму 5,7 миллиардов рублей.

По её словам, часть из них может быть профинансирована уже в 2022 году.

Заявки на создание 21 проекта промпарков и технопарков подали 15 субъектов Российской Федерации. Все заявки были рассмотрены экспертной группой при Минэкономразвития России, в состав которой входят представители федеральных органов власти, институтов развития, ассоциаций промпарков и технопарков, общественных организаций.

Пять проектов, которые заняли верхние строчки в рейтинге начнут финансироваться уже в 2022 году. Это Курганская область (промпарк «Стальмонтаж»), Республика Карелия (технопарк «Онежский»), Республика Хакасия (индустриальный парк «Ташеба»), Новгородская область (промышленный технопарк «Трансвит»), Алтайский край (промышленный технопарк «Компонент»).

В результате реализации мероприятия планируется создание до 2024 года не менее 20 промышленных парков и технопарков, в которых будет размещено не менее 150 резидентов — производственных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и создано 1500 рабочих мест. Объем инвестиций управляющих компаний — субъектов МСП в реализацию новых проектов в 2023–2024 гг. составит не менее 3 млрд. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», куратором которого является Андрей Белоусов, в 32 субъектах Российской Федерации создан 41 парк (30 промышленных парков, в том числе 2 агропромышленных, и 11 технопарков). На вновь созданных площадях этих парков размещены не менее 680 резидентов — субъектов МСП, которыми создано более 9 тысяч рабочих мест.