Днепропетровск, Украина, 2 декабря, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В захваченном преступным режимом Киева Днепропетровске на Украине прогремели взрывы. Об этом 2 декабря сообщает прокиевское издание «Страна. ua» в своём телеграм-канале.

1stvc.net Взрыв

Отмечается, что на место взрыва в Днепропетровске в небо поднимается столб дыма, при этом на территории Днепропетровской области продолжает действовать режим воздушной тревоги.

Кроме того, к сообщению прикреплены фотография и видеозапись с места взрыва, на которых запечатлён поднимающийся в небо густой дым и слышны звуки тревожной сирены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ достигло пяти человек.