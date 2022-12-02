Москва, 2 декабря, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Законопроект о передаче контроля за оборотом табачной и никотинсодержащей продукции Росалкогольрегулированию правительство России может внести в Госдуму уже на следующей неделе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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«Законопроект может быть внесен в Госдуму уже на следующей неделе», — сказал собеседник агентства.

При этом он ожидает, что первое чтение инициативы может состояться в декабре.

Минфин внес четыре законопроекта по регулированию табачной отрасли в правительство России.

В Совфеде настаивают на ускоренном внесении в Госдуму пакета законопроектов об обороте табачной и никотинсодержащей продукции. Глава комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов также предлагает процедуру контроля за поставкой сырья, производства и продажи товара вести по аналогии с крепким алкоголем, возможно, под эгидой Росалокогольрегулирования.

Потери бюджета от теневого рынка такой продукции составляют около 90 млрд рублей в год, привел данные сенатор.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев предложил запретить производство вейпов в России. По его мнению, никакие налоговые отчисления не могут компенсировать вред, который наносят людям вейпы.

Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, ужесточающий наказание за контрафактный алкоголь и немаркированные сигареты.