Берлин, 2 декабря, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Дипломатическое решение конфликта на Украине необходимо найти российской стороне, заявил 2 декабря германской федеральный канцлер Олаф Шольц по телефону президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил журналистам официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт.

Andreas Gerhold Олаф Шольц

Штеффен Хебештрайт «Канцлер призвал президента России как можно скорее найти дипломатическое решение, включая вывод российских войск».

Добавим, что со своей стороны Кремль опубликовал отчёт о сегодняшних переговорах Путина и Шольца. В этом документе тема Украины упоминается в контексте террористической деятельности Киева и, как следствие, нанесения ВС России ударов по важным для ВСУ объектам.

Немаловажно отметить, что в разговоре, который прошёл по инициативе Берлина, президент подробно разъяснил Шольцу принципиальные российские подходы к проведению СВО, обратив внимание на участие стран НАТО в вооружении Киева, а значит, в затягивании боевых действий. Упомянул Путин и о том, что НАТО готовит боевиков для ВСУ.

«Всё это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров», — отмечает Кремль.