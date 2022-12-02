Шольц заявил Путину, что конфликт на Украине нужно решать дипломатически
Берлин, 2 декабря, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Дипломатическое решение конфликта на Украине необходимо найти российской стороне, заявил 2 декабря германской федеральный канцлер Олаф Шольц по телефону президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил журналистам официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт.
Добавим, что со своей стороны Кремль опубликовал отчёт о сегодняшних переговорах Путина и Шольца. В этом документе тема Украины упоминается в контексте террористической деятельности Киева и, как следствие, нанесения ВС России ударов по важным для ВСУ объектам.
Немаловажно отметить, что в разговоре, который прошёл по инициативе Берлина, президент подробно разъяснил Шольцу принципиальные российские подходы к проведению СВО, обратив внимание на участие стран НАТО в вооружении Киева, а значит, в затягивании боевых действий. Упомянул Путин и о том, что НАТО готовит боевиков для ВСУ.
«Всё это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров», — отмечает Кремль.