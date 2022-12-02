Москва, 2 декабря, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Работа посольств России за рубежом становится всё более сложной. Сотрудники МИД РФ отмечают массовые нарушения положений Венский конвенций о дипломатических и о консульских отношениях. Об этом сообщил замглавы МИД РФ статс-секретарь Евгений Иванов в ходе совещания председателя Совфеда со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Как отметил Иванов, в МИД считают, что цель всевозможных нарушений — создание «невыносимых условий» для работы российских дипломатов за рубежом. Он также подчеркнул, что без реакции остаются всевозможные ноты протеста. Это делается для того, чтобы оставить безнаказанными нарушения, на которые обращают внимание российские дипломаты.

По словам Иванова, в настоящее время также готовится указ об увеличении числа сотрудников посольств для обеспечения физической защиты дипмиссий за рубежом. Необходимость в этом продиктована складывающейся ситуацией.