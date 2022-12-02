Киев, 2 декабря, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В настоящее время Организация Объединённых Наций ведёт расследование по поводу видеозаписи с расстрелом киевскими нацистами российских пленных в Макеевке. Об этом 2 декабря сообщил глава комиссии ООН по расследованию событий на Украине Эрик Месе на пресс-конференции в Киеве.

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«Мы знаем об этом событии, сейчас комиссия расследует как само видео, так и его качество, подлинность, а также элементы, чтобы глубже проникнуть в суть дела», — сказал он.

При этом ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что обстоятельства расстрела сдавшихся в плен военных ВС РФ необходимо тщательно расследовать и привлечь виновных в этом к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возвращённый по обмену российский военнослужащий рассказал об издевательствах, которым он подвергся во время нахождения в украинском плену.