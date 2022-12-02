Киев, 2 декабря, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Бывшему митрополиту Кировоградской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) вменяется в вину «подрывная деятельность» против Украины. В этом священнослужителя заподозрило СБУ. Об этом 2 декабря говорится в сообщении в телеграм-канале службы безопасности.

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Отмечается, что спецслужбы собрали «неопровержимые доказательства» вины бывшего руководителя епархии.

«Епископ входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла, с которым координировал распространение прокремлёвских взглядов в регионе», ― говорится в сообщении.

Для этого, по данным СБУ, он якобы находился с ним на постоянной связи и получал указания в виде письменных циркуляров, а также во время личных встреч в России.

«В церквях общины людям раздавали враждебную пропагандистскую литературу, в ней российские авторы ставили под сомнение украинскую государственность и восхваляли кремлёвский режим», — заявляет СБУ.

Силовики провели обыск на территории епархии, изъяв литературу и документы. Также опубликована совместная фотография митрополита с Кириллом. СБУ сообщила ему о подозрении по уголовной статье о нарушении равноправия граждан, ведется расследование. По словам спецслужбы, собраны «неопровержимые доказательства вины» бывшего руководителя Кировоградской епархии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СБУ заподозрила священников из Киево-Печерской лавры в том, что они якобы прославляли Россию. Подозреваемым вменяют статью Уголовного кодекса об оправдании и «глорификации» действий России против Украины.

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