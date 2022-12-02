Санкт-Петербург, 2 декабря, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В настоящее время в Петербурге зафиксированы единичные случаи свиного гриппа (AH1N1), летальных случаев нет. В целом же эпидемическая ситуация в регионе по гриппу пока находится ниже порога эпидемии, однако ситуация постепенно ухудшается.

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус гриппа

«По данным вирусологического мониторинга, конечно, мы видим появление вируса гриппа А в структуре заболеваемости респираторной вирусной инфекцией. К группам риска у нас относятся <…> дети до шести лет, это наши возрастные граждане, граждане с хроническими заболеваниями — то, что может утяжелить состояние заболевания, вызванного вирусом гриппа», — сообщила журналистам 2 декабря начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева.

«В Санкт-Петербурге летальных случаев (свиного) гриппа нет, эти случаи (заболевания) у нас на сегодня единичные — в учет берутся случаи, которые у нас лабораторно подтверждены. Необходимо какое-то время, чтобы стационары смогли поставить этот диагноз. Единичные случаи у нас в городе, конечно, есть», — добавила Катаева.

В свою очередь начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса Соловьева уточнила, что для подтверждения наличия вируса AH1N1 необходимы лабораторные исследования, они проводятся примерно в течение суток после взятия анализа, но еще при первом осмотре пациента врачи уверенно отличают клиническую картину гриппа, COVID-19 и ОРВИ другой этиологии.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в конце ноября заявил, что в настоящее время в РФ активно распространяется грипп H1N1, риносинцитиальный вирус, аденовирусная инфекция. В связи с этим вакцинация имеет большое значение.