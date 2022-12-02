Тбилиси, 2 декабря, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Грузия потребовала от посла Чехии Петра Микиски объяснений из-за того, что он обвинил грузинскую сторону в обходе антироссийских санкций, сообщили 2 декабря в пресс-службе МИД Грузии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

Чешского дипломата вызвали в МИД Грузии и спросили, на каких фактах основано его заявления, промелькнувшее в прессе. Речь идёт о словах Микиски о том, что в Грузию продолжаются поставки из России в нарушение антироссийских санкций.

Отмечается, что заместитель грузинского министра иностранных дел Александр Хвтисашвили потребовал от чешского дипломата «детальных разъяснений». Чешскому послу он заявил, что его обвинения ложны, но портят репутацию Тбилиси.

На это Микиска ответил, что его слова неверно интерпретировали, вырвав из контекста.

Напомним, в СМИ была изложена такая интерпретация заявления Микиска в столице Грузии три дня назад — 30 ноября. Чешский дипломат сказал, что импорт продукции Чехии в Грузию с начала года вырос на 80%. При этом он высказал предположение, что часть товаров идёт в Россию.