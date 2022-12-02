Москва, 2 декабря, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Одним из важнейших направлений работы Минздрава РФ является развитие психолого-педагогической службы в стране. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил глава министерства Михаил Мурашко.

Council.gov.ru Михаил Мурашко

«Развитие психолого-психиатрической службы сегодня является важнейшим направлением работы», — цитирует Мурашко пресс-служба ведомства.

По его словам, в 2022 году при участии специалистов создано более двух десятков нормативно-правовых актов, а также утверждён механизм оказания медпомощи, в рамках которой впервые появляется и психологическое сопровождение.

Мурашко анонсировал появление решений об увеличении доступности такой помощи для жителей страны, и подчеркнул, что психолого-психиатрическая служба требует развития, в том числе и при активном содействии субъектов РФ.