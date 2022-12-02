Москва, 2 декабря, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Скорее всего, страны «Большой семерки» на фоне пафоса политической борьбы против России все-таки смогут согласовать потолок цен на российскую нефть, но дальше начнется игра «кто кого». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал данные Reuters о том, что к 5 декабря такое согласование будет достигнуто.

Roy Luck Добыча нефти

«Однако далее начнется игра «кто кого» — сможет ли Россия обойтись без унизительных поставок своей нефти по нерыночных ценам западноевропейским странам? Смогут ли Европа и США обойтись без нашей нефти? Пока более выигрышной выглядит позиция российской стороны — покупателей нашей нефти достаточно, — сказал Ковригин. — Даже в ущерб бюджету и экономике нельзя идти на поводу у Запада и продавать нефть по нерыночным ценам — это политический проигрыш. При этом страны Запада через «параллельный» для них импорт, видимо, будут вынуждены закупать нефть из России уже по другим ценам. Ущерб российскому бюджету при этом будет минимальным».

Как полагает Ковригин, согласование потолка цен и последующая политическая игра по вышеописанному сценарию может немного повысить котировки мировых цен на энергоносители.

«Это обернется дополнительными издержками для мировых производителей. Запад, используя антирыночные методы в угоду политике, сам душит мировую экономику», — подытожил он.

В свою очередь, заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица также согласился с тем, что потолок цен, вероятнее всего, будет согласован в ближайшее время.

«Для РФ это означает дополнительные сложности, связанные с организацией экспорта нефти в указанные страны через посредников в других юрисдикциях, что повлечет за собой повышение издержек и снижение фактической прибыли российских нефтяных компаний. Для стран G7 эти ограничения могут обернуться дефицитом нефти и фактическим ее удорожанием на мировом рынке», — сказал Перепелица.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, основные трудности, с которыми может столкнуться Россия, переориентируя экспортные потоки своей нефти с Запада на Восток, будут связаны с логистикой, а не с ценовыми ограничениями.