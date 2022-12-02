Донецк, 2 декабря, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ достигло пяти человек. Об этом 2 декабря сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Vitaly V. Kuzmin Реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град»

«В результате обстрела ВФУ Киевского района Донецка погибли три человека, еще пять мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате артобстрела Киевского района возросло до двух человек.

Как передает ИА REGNUM, 2 декабря в первой половине дня ВСУ выпустили восемь ракет из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» по Киевскому района Донецка.