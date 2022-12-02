Будапешт, 2 декабря, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Дешёвые энергоресурсы из России на протяжении десятилетий были осью экономики Европы, однако на данный момент Германия и Франция добились того, что Европа отрезала себя от сотрудничества с Россией, и никем не предлагается другая модель. Об этом 2 декабря заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Орбан

По словам Орбана, в данный момент Европа потерялась и блуждает в темном лесу.

«До сих пор стратегия Европы выглядела так, что надо пытаться получать дешевые, по сравнению с остальной частью мира, сырье и энергию из России, а взамен везти европейские технологии в виде инвестиций в Россию. Несколько десятилетий это было осью европейской экономики, руководители ЕС описывали это как «свободный рынок от Лиссабона до Владивостока». Сейчас мы решили это прекратить», — сказал он.

При этом глава венгерского правительства подчеркнул, что Будапешт не был сторонником такой идеи и не считал её хорошей, однако большая часть стран ЕС, и в первую очередь такие крупнейшие игроки, как ФРГ и Франция, «добились того, чтобы закончить эту модель».

«Европа отрезала себя, постоянно, каждый день отрезает себя от сотрудничества с Россией… А что взамен? Какая новая стратегия у Европы? На этот вопрос нет ответа», — добавил Орбан.

Также он подчеркнул, что закупка американского газа обходится Европе гораздо дороже российского, что станет причиной роста цен.

При этом венгерский премьер-министр уточнил, что в данный момент ЕС разделился на два лагеря, и в первый входит большая часть европейских стран, которые поддерживают антироссийские санкции, хотя это нисколько не приблизило разрешение конфликта на Украине. Кроме того, Орбан отметил, что Венгрия относится ко второму лагерю, выступающему за мирное разрешение конфликта на Украине и пересмотр политики санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что цель вытеснять с российского рынка западных зерновых трейдеров в РФ не преследуется.