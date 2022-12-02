Москва, 2 декабря, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Москва остаётся в зоне аномально высокого атмосферного давления, заявил 2 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Погода

«Забравшись в минувшие выходные на «барическую гору», столица остаётся в зоне аномально высокого атмосферного давления. За этот период атмосферное давление достигало значения 768,7 мм рт. ст., что примерно на 22 единицы выше нормы. В ближайшие дни погодой в регионе продолжит управлять антициклон», — написал Михаил Леус в Telegram.

По данным синоптиков, столбики барометров поползут вниз в начале среды, 7 декабря. За оставшиеся до этого дни атмосферное давление будет колебаться в пределах 768-766 мм рт. ст.

По прогнозам, в воскресенье, 4 декабря, давление составит 768 мм рт. ст., что выше рекорда, установленного 4 декабря 1954 года (766,8 мм рт. ст.). В понедельник, 5 декабря, барометры покажут 767 мм рт. ст., что также выше рекорда 2001 года.

Кроме того, синоптик отметил, что побочным фактором высокого давления и антициклональной погоды станет ухудшение качества столичного воздуха. Это будет заметно в утренние и вечерние часы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что декабрь в Москве будет примерно на 3-3,5 градуса холоднее нормы.