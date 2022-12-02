Москва, 2 декабря, 2022, 15:05 — ИА Регнум. За прошедшую неделю уровень доверия российских граждан президенту России Владимиру Путину превысил 78%. Об этом 2 декабря сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Согласно опросу, проведённому с 21 по 27 ноября 2022 года, положительно на вопрос о доверии главе государства ответили 78,1% респондентов. Это на 0,6 процентных пункта меньше, чем неделей ранее.

«Уровень одобрения деятельности президента составил 74,1% (минус 0,9 п. п. за неделю)», ― указано в исследовании.

При этом деятельность российского правительства одобряют 48% опрошенных (минус 1,1 п. п.). Также незначительно снизился и уровень одобрения работы премьер-министра Михаила Мишустина (51,6% или минус 1,2 п. п.). О доверии Мишустину заявили 61,2% (минус 0,8 п. п. за неделю).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин работает эффективно, население страны ему доверяет.

«Действительно, это такой феномен Путина — высокий уровень доверия населения», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.