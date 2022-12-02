Белград, 2 декабря, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Сербия не будет страной, которую можно использовать для обхода антироссийских санкций. Об этом 2 декабря заявил на брифинге сербский президент Александр Вучич после подписания соглашений о целевой финансовой помощи Евросоюза Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Глава республики отметил, что заверил присутствовавшего на подписании комиссара по расширению ЕС и политике соседства Оливера Вархели об отказе Сербии получать доход за счёт обхода санкций.

«Мы не занимаемся криминалом, не зарабатываем на чьих-либо трудностях во время войны, нам не нужен сверхдоход. У нас достаточно сильная экономика и госфинансы, чтобы беспокоиться о себе», — сказал Вучич.

Он подчеркнул, что, благодаря помощи ЕС, у Сербии вообще нет больших проблем. Президент добавил, что в республике уже выявили компании, которые занимаются реэкспортом в Россию.

Напомним, в октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз выделит Сербии $165 млн в качестве помощи в связи с ростом цен на энергоресурсы в Европе.