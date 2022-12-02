Самарканд, Узбекистан, 2 декабря, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Театром абсурда назвал российский вице-премьер Александр Новак действия Польши в отношении России, например, заявку Варшавы на приобретение нефти у РФ на фоне всех её антироссийских шагов. Об этом Новак сообщил 2 декабря журналистам в Самарканде.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Новак

Александр Новак «Мы считаем, что это театр абсурда — то, чем они занимаются».

Напомним, в середине ноября в СМИ появилась информация о том, что Orlen — нефтеперерабатывающая компания из Польши — подала заявку в «Транснефть» на транзит трёх миллионов тонн нефти.

Эта заявка сделана на фоне заявлений властей Польши об отказе покупать чёрное золото в России после вступления 5 декабря в силу санкций США, ЕС и Британии.

К тому же поляки активно лоббируют введение наиболее низкого потолка цен на российскую нефть, обсуждаемого в ЕС.