Киев, 2 декабря, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Неизвестные отправили «окровавленные посылки» в посольства Украины в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии и Италии. Об этом 2 декабря сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел киевского режима Олег Николенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Кровь

Он также уточнил, что в пакетах находились глаза животных. Такие же странные посылки получили в генконсульстве Киева в Неаполе и Кракове и консульстве в Брно.

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«Мы изучаем смысл этого послания», — сказал он.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства сообщил о вандализме возле дома посла в Ватикане и неподтверждённом минировании посольства в Казахстане.

Случившиеся инциденты в МИД режима Зеленского связывают со «спланированной кампанией террора и запугивания» посольств и консульств республики за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава киевского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что письма с угрозами, пропитанные неизвестным веществом, были получены в трёх посольствах Украины за рубежом. Он уточнил, что в письмах была «символическая угроза», переданная Украине.