Москва, 2 декабря, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Реализация золота населению Росси выросла в 10 раз, но ее нужно увеличивать за счет обмена долларов на драгоценный металл. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря, об этом заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«У нас реализация золота населению выросла в 10 раз. Но этого мало все равно. И, конечно, золото должно замещать доллары, которых у населения на несколько сотен миллиардов точно лежит по банкам в огородах, и так далее… И понятно, что все это надо менять на золото, которое мы сами и производим», — сказал он в ходе ежегодного совещания в Совфеде со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Моисеев отметил, что в Госдуме ко второму чтению готовится законопроект, который наделяет правительство полномочиями по установлению порядка покупки и продажи золота у населения коммерческими банками.