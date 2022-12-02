Ереван, 2 декабря, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Нормализацию армяно-азербайджанских отношений и конфликт в Нагорном Карабахе обсудил на полях 29-го министерского заседания ОБСЕ с генсеком организации Хельгой Шмид глава армянского МИД Арарат Мирзоян. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

Mfa.am Арарат Мирзоян

«Министр иностранных дел Армении представил собеседнику позицию армянской стороны по урегулированию армяно-азербайджанских отношений и решению нагорнокарабахской проблемы. Была упомянута деятельность миссии ОБСЕ по оценке потребностей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Мирзоян рассказал генсеку ОБСЕ о хрупкой ситуации с безопасностью в регионе и добавил, что продолжающиеся агрессия и воинственная риторика азербайджанской стороны, по его мнению, является грубо нарушающей «основополагающие принципы международного гуманитарного права, Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявил, что позиция Запада по отношению к посредническим усилиям России в улаживании отношений между Арменией и Азербайджаном не вызывает позитива у российского МИД.