Москва, 2 декабря, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Банки продают золотые слитки по цене, которая более чем на 30% выше мировых, и обратно не выкупают их у граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря, об этом заявил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

Pixabay.com Слитки золота

«Сами покупатели не могут выгодно продать слитки. Только через ломбарды. Получается цепочка непоследовательных действий. Мы одной рукой стимулируем спрос, а другой рукой его гасим. При такой ситуации ни о каких инвестициях населения в золото не может быть и речи», — отметил он в ходе ежегодного совещания со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Сенатор предложил рекомендовать Минфину РФ и Центробанку проработать вопрос ограничения при продаже инвестиционных драгоценных металлов физическим лицам кредитным организациям на уровне 3% предельных значений отклонений цены от уровня мировых цен на дату совершения сделки, и рассмотреть вопрос создания механизма обратного выкупа слитков золота кредитными организациями у физических лиц.