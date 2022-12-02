В Совфеде рассказали о проблемах покупателей золота
Глава комитета Совфеда рассказал о проблемах покупателей золота
Москва, 2 декабря, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Банки продают золотые слитки по цене, которая более чем на 30% выше мировых, и обратно не выкупают их у граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря, об этом заявил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.
«Сами покупатели не могут выгодно продать слитки. Только через ломбарды. Получается цепочка непоследовательных действий. Мы одной рукой стимулируем спрос, а другой рукой его гасим. При такой ситуации ни о каких инвестициях населения в золото не может быть и речи», — отметил он в ходе ежегодного совещания со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.
Сенатор предложил рекомендовать Минфину РФ и Центробанку проработать вопрос ограничения при продаже инвестиционных драгоценных металлов физическим лицам кредитным организациям на уровне 3% предельных значений отклонений цены от уровня мировых цен на дату совершения сделки, и рассмотреть вопрос создания механизма обратного выкупа слитков золота кредитными организациями у физических лиц.