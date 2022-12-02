Москва, 2 декабря, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию на Украине. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Обсуждались различные аспекты ситуации вокруг Украины. Владимир Путин вновь подробно разъяснил принципиальные российские подходы к проведению специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что глава Российского государства в ходе беседы обратил внимание на деструктивную линию стран Запада, и в том числе — Германии, продолжающих накачивать киевский режим оружием и готовить боевиков ВСУ, что способствует тому, что Киев отказывается от проведения переговоров.

«Кроме того, это стимулирует радикальных украинских националистов к совершению всё новых кровавых преступлений против мирного населения», — отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что президент РФ призвал Берлин пересмотреть свои подходы к ситуации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца было проведено обсуждение «зерновой сделки».