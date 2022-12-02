Эмбарго ЕС не повлияет на добычу нефти в декабре — Новак
Новак: добыча российской нефти продолжится в декабре, не смотря на эмбарго
Самарканд, Узбекистан, 2 декабря, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти не приведёт к серьезным изменениям в объемах добычи в декабре. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, российская нефть остается востребована на мировых рынках.
«По декабрю мы не ожидаем никаких изменений, контракты реализуются. Что касается января, сейчас идет контрактация, и мы посмотрим, как она будет проходить. Конечно, много неопределеностей, — подчеркнул вице-премьер РФ. — Но наша нефть востребована на мировых рынках и мы считаем, что она будет пользоваться спросом».
Напомним, эмбарго Евросоюза на покупку российской нефти планируется ввести с 5 декабря. Шестой пакет европейских санкций предусматривает запрет поставок по морю, при этом трубопровод «Дружба» под ограничения не подпадает.