Самарканд, Узбекистан, 2 декабря, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти не приведёт к серьезным изменениям в объемах добычи в декабре. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

По его словам, российская нефть остается востребована на мировых рынках.

«По декабрю мы не ожидаем никаких изменений, контракты реализуются. Что касается января, сейчас идет контрактация, и мы посмотрим, как она будет проходить. Конечно, много неопределеностей, — подчеркнул вице-премьер РФ. — Но наша нефть востребована на мировых рынках и мы считаем, что она будет пользоваться спросом».

Напомним, эмбарго Евросоюза на покупку российской нефти планируется ввести с 5 декабря. Шестой пакет европейских санкций предусматривает запрет поставок по морю, при этом трубопровод «Дружба» под ограничения не подпадает.