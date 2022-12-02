Москва, 2 декабря, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Теракты на «Северных потоках» необходимо расследовать с участием российских специалистов, заявил 2 декабря в ходе телефонных переговоров с германским канцлером Олафом Шольцем президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин и Шольц обсуждали тему терактов, в том числе с участием Киева. Упоминался взрыв Крымского моста. Тема была затронута в связи с ракетными ударами, которые ВС РФ наносят по энергообъектам Украины.

По этой же теме российская сторона затронула и теракты на газопроводах СП и СП-2, которые произошли в конце сентября. Президент России подчеркнул, что обстоятельства этих терактов «нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур».