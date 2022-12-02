Грозный, 2 декабря, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал папе Римскому Франциску более миролюбиво относиться к людям. Его последние высказывания о жестокости российских военных сеют рознь между народами. А между тем его паства в лице представителей НАТО превращает украинцев в пушечное мясо, считает чеченский лидер.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Папе Римскому как духовному наставнику миллионов католиков следовало бы вести более миролюбивую риторику, а не сеять ненависть и межнациональную рознь между народами», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам главы Чечни, у России не было бы проблем с Украиной, не вмешайся НАТО во внутренние дела соседа. По мнению Кадырова, в настоящее время западные инструкторы, обучая воевать бойцов киевского режима, превращают своих учеников в пушечное мясо.

«Без вмешательства НАТО во внутренние дела Украины у нас никогда не было никаких проблем с украинским народом. Что не скажешь о действиях паствы папы Римского в лице натовских инструкторов, которые стремятся превратить в пушечное мясо как можно больше украинских военных», — подчеркнул Кадыров.

Он также отметил, что убивать пленных украинских вояк у чеченских бойцов нет никакого желания. На видеокадрах, на которых запечатлены пленные, видно, что, «вопреки утверждениям Ватикана о жестокости чеченских подразделений», все они живы-здоровы.

«Но если НАТО и духовные наставники западного мира хотят увидеть нашу жестокость, то и ее мы готовы показать. Пока у нас нет никакой необходимости быть жестоким», — подчеркнул Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях папа Римский Франциск заявил, что российские военнослужащие проявляют жестокость в ходе спецоперации на Украине. При этом в интервью журналу America magazine понтифик назвал чеченцев и бурятов особенно отличающимися в проявлении жестокости.