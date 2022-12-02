Кадыров посоветовал папе Римскому вести более миролюбивую риторику
Кадыров обвинил папу Римского в том, что его паства готова превратить украинцев в пушечное мясо
Грозный, 2 декабря, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал папе Римскому Франциску более миролюбиво относиться к людям. Его последние высказывания о жестокости российских военных сеют рознь между народами. А между тем его паства в лице представителей НАТО превращает украинцев в пушечное мясо, считает чеченский лидер.
По словам главы Чечни, у России не было бы проблем с Украиной, не вмешайся НАТО во внутренние дела соседа. По мнению Кадырова, в настоящее время западные инструкторы, обучая воевать бойцов киевского режима, превращают своих учеников в пушечное мясо.
Он также отметил, что убивать пленных украинских вояк у чеченских бойцов нет никакого желания. На видеокадрах, на которых запечатлены пленные, видно, что, «вопреки утверждениям Ватикана о жестокости чеченских подразделений», все они живы-здоровы.
Как сообщало ИА REGNUM, на днях папа Римский Франциск заявил, что российские военнослужащие проявляют жестокость в ходе спецоперации на Украине. При этом в интервью журналу America magazine понтифик назвал чеченцев и бурятов особенно отличающимися в проявлении жестокости.