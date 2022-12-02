Москва, 2 декабря, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца было проведено обсуждение «зерновой сделки». Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Зерно

«Затронуты также вопросы реализации стамбульских «пакетных» договорённостей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании экспорта продовольствия и удобрений из России», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Путин и Шольц акцентировали необходимость добросовестного комплексного выполнения зерновой сделки, которая в том числе подразумевает устранение всех барьеров для поставок на мировой рынок сельхозпродукции из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин открыт для переговоров с президентом США Джо Байденом по Украине.