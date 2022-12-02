Москва, 2 декабря, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Основные трудности, с которыми может столкнуться Россия, переориентируя экспортные потоки своей нефти с Запада на Восток, будут связаны с логистикой, а не с ценовыми ограничениями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал информацию о том, что 5 декабря страны «Большой семерки» окончательно согласуют вопрос о потолке цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель, что позволит удерживать этот предел на уровне 5% ниже рыночной цены.

(сс) randomix Добыча нефти

«Пока большая часть ограничений не очень существенна: цена на нефть в некоторые дни может случайным образом на эти 5% измениться, — сказал Хестанов. — Если просто принять это как данность, то существенных воздействий на российскую экономику это оказать не должно. Однако важно учитывать, что часть наших партнеров, которая не собирается отказываться от российской продукции, может использовать эти трудности как повод для того, чтобы попросить дополнительную скидку. Вопрос, насколько большой она будет».

При этом он подчеркнул, что исторически для России еще со времен СССР основным рынком сбыта нефти была все-таки Европа.

«И месторождения у нас расположены в Западной Сибири, и инфраструктура доставки нефти заточена под поставки в западном направлении. Поэтому переориентация на Азию будет довольно болезненной с точки зрения логистики. И, скорее всего, основные трудности переориентации будут связаны именно с логистикой, а не с ограничением по цене, которое сейчас активно обсуждается», — подытожил Хестанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Александр Ильинский рассказал, что страны ЕС хотят сохранить ограниченный доступ к российским энергоресурсам.