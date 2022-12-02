Москва, 2 декабря, 2022, 14:29 — ИА Регнум. 42-летняя женщина, спасенная с загоревшегося у берегов Москва-реки судна, получила ожоги 1-й степени и переохлаждение, — сообщил источник ИА REGNUM. Сейчас пострадавшая доставлена в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Следственный комитет Сгоревшее судно

«У пострадавшей также переохлаждение, во время пожара она спрыгнула за борт в ледяную воду, чтобы спастись от огня», — сообщил собеседник агентства.

По информации источника, спасенная — 42-летняя Ирина Маслова — постоянно проживала на сгоревшем судне. По предварительным данным пожар возник, когда она утром 2 декабря решила воспользоваться газовой плиткой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пожар на судне в акватории Москва-реки полностью потушен. При этом в ГУ МЧС уточнили, что им информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.