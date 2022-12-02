Кабул, 2 декабря, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Взрыв произошел в одной из мечетей Кабула, сообщает 2 декабря агентство The Khaama Press.

(сс) Masoud Akbari Кабул

Подробности происшествия пока не приводятся.

Газета Al Jazeera написала, что взрыв заминированного автомобиля, который произошел 2 декабря в столице Афганистана, мог привести к жертвам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в афганской провинции Балх прогремело несколько взрывов. По меньшей мере девять человек погибли и несколько получили ранения.

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