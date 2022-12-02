Минск, 2 декабря, 2022, 14:22 — ИА Регнум. На границах Белоруссии продолжает расти количество большегрузных автомобилей, ожидающих въезда в Евросоюз. С начала недели этот показатель увеличился на 20%. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Большегрузы

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Отмечается, что наименьшее скопление фур зафиксировано в пунктах пропуска на границе с Польшей.

«За неделю наименьший показатель выполнения нормы пропуска фур в Евросоюз — у сотрудников польского пункта пропуска Бобровники (пункт пропуска «Берестовица») — 18%», ― говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

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При этом самым загруженным на пути в ЕС остаётся литовский Мядининкай (пункт пропуска «Каменный Лог»). Среднесуточное количество ожидающего там транспорта составляет 1070 фур. В Госпогранкомитете уточнили, что на протяжении недели латвийская сторона пропускала на свою территорию в среднем 51% большегрузов от нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября на границе Польши и Белоруссии около Бреста по вине польской стороны возникла большая очередь из грузовых и легковых автомобилей. На пограничном переходе «Козловичи» скапливалось от 300 до 500 большегрузных автомобилей. На пограничном переходе «Варшавский мост» водителям легковушек приходиться ждать по 12 часов и более.